Петербургские дзюдоисты стали бронзовыми призерами первенства Европы
• 17:59 • 1 июля 2019
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Соревнования по дзюдо прошли в Варшаве
Фото: kfis.spb.ru
Петербургские спортсмены завоевали бронзовые награды первенства Европы по дзюдо. Соревнования прошли в Варшаве.
В весовой категории до 81 килограмма третье место завоевал представитель петербургского училища олимпийского резерва № 1 Михаил Авдеев. В схватке за бронзовую медаль он оказался сильнее спортсмена из Грузии.
Спортсменка из Санкт-Петербурга Алина Гусейнова завоевала бронзу в командном зачете, сообщает издание «Невские новости».
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