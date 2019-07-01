Движение на улице Гончарной будет перекрыто из-за съемок кино
• 18:11 • 1 июля 2019
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Перекрытие будет действовать на протяжении 11 часов — с 07:00 до 18:00
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Представители Центра транспортного комплекса Москвы рассказали, что движение на улице Гончарной 7 июля будет перекрыто. Это связано с проведением киносъемок.
Известен также участок дороги, который перекроют. Проехать нельзя будет от дома 17 по улице Гончаровской до дома 3, строение 3.
Как передает Информационный центр правительства Москвы, перекрытие будет действовать на протяжении 11 часов — с 07:00 до 18:00.
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