Медики рассказали о вреде малины
• 18:11 • 1 июля 2019
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Данная ягода считается сильным аллергеном и может раздражать кишечник и желудок
Фото: https://pixabay.com/ru/
Специалисты пришли к выводу, что малина может нанести вред людям с рядом заболеваний.
Так, данная ягода считается сильным аллергеном и может раздражать кишечник и желудок. Кроме того, ее нельзя есть людям, имеющим проблемы с мочеполовой системой. Также специалисты советуют не есть малину при температуре, пишет «Волгоградская правда».
Тем не менее отмечается, что данная ягода содержит достаточное количество сахара и фруктозы, поэтому ее могут есть диабетики и те, кто сидит на диете. Помимо этого, ягода полезна для профилактики онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и болей в суставах.
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