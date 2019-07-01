Более 60 процентов территории Москвы в будущем займут парки и скверы
Парки, скверы, особо охраняемые природные зоны в будущем охватят более 60 процентов территории Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.
По его словам, город реализует программы, направленные на благоустройство существующих и появление новых зеленых территорий.
— В частности, в городе реализуется программа «Миллион деревьев» — она позволила сделать Москву зеленым городом. Сегодня 55 процентов города занимают парки, зеленые территории, особо охраняемые зоны, планируем дальше довести этот объем до 60 процентов, — сказал Черемин.
Он также отметил, что на сегодняшний момент благоустроено более 35 километров берегов Москвы-реки. Соответствующая информация размещена на сайте Информационного центра правительства Москвы.
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