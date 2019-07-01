Московский суд продлил арест подростку, обвиняемому в изготовлении СВУ
Пресненский суд Москвы продлил до 2 октября срок ареста подростку, которого обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства.
На момент совершения преступления юноше было 14 лет.
Как напоминает ТАСС, подростка задержали в ноябре 2018 года. Сначала ему выдвинули обвинение по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».
Позднее следствие смягчило формулировку состава преступления, так как было выявлено, что подросток не действовал в составе организованной группы.
До конца июня 2019 года молодой человек находился на психолого-психиатрической экспертизе в институте имени Сербского.
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