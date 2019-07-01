«Курсантский бросок»: как пройти «рукоходом» по «паутине»

Под Москвой и в Рязани определились первые финалисты новых молодежных военно-спортивных состязаний.

В этом году впервые Министерство обороны России и АНО «Гонка Героев» проводят состязания «Курсантский бросок». Специально разработанную полосу препятствий плечом к плечу проходят курсанты высших военных учебных заведений и студенты, обучающиеся по программам военной подготовки в военных учебных центрах при федеральных государственных вузах.

Целями проведения такого «броска» объявлены повышение престижа военного образования, применение новых форм спортивного соперничества, популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, один из отборочных туров прошел на полигоне Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ).

Соревнующимся предстояло преодолеть дистанцию длиной 8500 метров, на которой организаторы установили 28 различных препятствий. На эту сложную спецтрассу вышли сразу две команды из РГВВДКУ. Соперниками десантников выступили студенты нескольких гражданских вузов: Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева из Москвы, Ростовского государственного университета путей сообщений, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Белгородского государственного технического университета, Рязанского государственного радиотехнического университета и Тульского государственного университета.

Чудес в гонке на полигоне под Рязанью не произошло. Быстрее всех с испытаниями справились обе команды курсантов РГВВДКУ.

В это же время в Подмосковье на полигоне Алабино гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на трассу «Курсантского броска» вышли еще 11 команд. Силой и ловкостью мерились более 250 курсантов вузов Минобороны России, а также студенты из Воронежа, Серпухова, Ставрополя, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Костромы, Твери и Ярославля.

Как информирует пресс-служба ЗВО, старт соревнованиям дали заместитель командующего войсками округа генерал-майор Юрий Евтушенко, командующий гвардейской танковой армией генерал-майор Сергей Кисель и четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.

Студентам и курсантам пришлось преодолеть на дистанции такие препятствия, как наклонная и вертикальная стена, «рукоход», «окоп» из трубы, двухступенчатый ров, «качели», «паутина», «скейт», трамплин, куб и многие другие. В ходе напряженной спортивной борьбы победу в «Курсантском броске» праздновала команда Военного университета Минобороны России.

Всего полосу препятствий «Курсантского броска» этим летом пройдут более 120 команд военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России и военных учебных центров при федеральных государственных вузах. Финал этих молодежных военно-спортивных состязаний состоится на подмосковном полигоне Западного военного округа Алабино 10 августа.

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