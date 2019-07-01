Сотрудница Московского зоопарка, отогнавшая медведицу веником, не пострадала

Сообщается, что работница Московского зоопарка, которая отогнала белую медведицу с помощью веника, находится в безопасности и ничего ее жизни не угрожает. Также пресс-служба рассказала, что животное по кличке Мурма чувствует себя хорошо.

В последнее время среди пользователей социальных сетей популярной темой стал случай, который произошел в Московском зоопарке.

Известно, что сотрудница убиралась в вольере белых медведей. Животное воспользовалось случаем и подкралось к женщине со спины. В целях защиты она начала отгонять медведя веником.

Видео с записью этого происшествия появилось на просторах Интернета и набрало большую популярность.

— В ходе инцидента находившиеся в вольере сотрудники не пострадали. Все службы зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж, а также тренинги по технике безопасности. Каждый сотрудник знает, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях — в частности, при непосредственном контакте с животным, — рассказали работники зоопарка.

Они пояснили, что благодаря своим навыкам общения с дикими животными оказавшиеся в вольере работники избежали травм, все закончилось благополучно. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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