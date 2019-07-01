«Зенит» решил расстаться с самым высокооплачиваемым футболистом России
• 19:37 • 1 июля 2019
Поделиться:
0
doc7618x97nz7n1nap8p2m1
В российскую команду Маркизио перешел из состава гранда итальянского футбола — туринского «Ювентуса»
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Руководство футбольного клуба «Зенит» начало переговоры по расторжению контракта с самым высокооплачиваемым игроком России — полузащитником Клаудио Маркизио.
Известно, что на данный момент спортсмен является частью команды менее года. Он перешел в «Зенит» в сезоне 2018/2019.
Как передает Goal.com, договор с клубом у Маркизио рассчитан до конца 2020 года.
В настоящее время он получает больше остальных футболистов России — 6,5 миллиона евро в год. За свою игровую карьеру в «Зените» Маркизио провел 15 матчей и забил два гола.
В российскую команду полузащитник перешел из состава гранда итальянского футбола — туринского «Ювентуса».
Читайте также: «Зенит» намерен предложить Дзюбе новый контракт
Теги:
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:381 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019
13:341 июля 2019
13:311 июля 2019
13:311 июля 2019
13:201 июля 2019
12:591 июля 2019
12:521 июля 2019
12:491 июля 2019
12:241 июля 2019
12:121 июля 2019
12:101 июля 2019
12:041 июля 2019
11:521 июля 2019
11:461 июля 2019
11:451 июля 2019
11:151 июля 2019
11:101 июля 2019
11:061 июля 2019
10:511 июля 2019
10:361 июля 2019
10:011 июля 2019
09:561 июля 2019
09:561 июля 2019
09:311 июля 2019
09:281 июля 2019
08:541 июля 2019
08:431 июля 2019
08:381 июля 2019