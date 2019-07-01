Вес столицы продолжает расти

Столичное управление Росстата обнародовало любопытные данные. А именно — удельный вес Москвы в Российской Федерации.

И вот что выяснилось. Если в 2010 году у нас проживало 8,1 процента всего населения России, то в 2017 году — уже 8,5 процента. Иными словами, доля москвичей среди жителей России растет. Хорошо это или плохо? Я считаю, что для России в целом — плохо. Этот рост — следствие отсутствия внятной региональной политики.

У нас во многих регионах сокращается сельское население, все меньше людей живет в северных регионах, меньше на Дальнем Востоке. А в Москве — все больше. Для чего люди едут в Москву — тоже следует из статистики. В 2010 году в Москве трудились 9,6 процента всех работающих россиян. А сейчас — уже 12,2 процента. При этом, к сожалению, в городе растет и число разного рода чиновников. Если в 2010 году их число составляло 5,5 процента от всех чиновников страны, то сегодня — уже 7,3 процента. Почему это происходит?

Потому что наша экономика и политическая сфера управляются в ручном режиме. И «рук» для управления необходимо все больше. Поэтому всевозможные министерства и ведомства продолжают расширяться.

Но есть и хорошие новости. Так, например, в Москве все больше тех, кто занят наукой, исследованиями и разного рода разработками. Если в 2010 году их доля составляла 31,9 процента от всех ученых страны, то сейчас — 36,1 процента. Впрочем, закрадывается подозрение, что в целом в стране ученых стало меньше, поэтому у нас, в столице, их больше. Заставляют надеяться на лучшее и данные о доле малых и микропредприятий.

У нас во многих регионах сокращается сельское население, все меньше людей живет в северных регионах, меньше на Дальнем Востоке Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В 2010 году их было 12,3 процента от всех в стране, а сейчас — уже 20,3 процента. Это значит, что каждое пятое предприятие малого и микробизнеса работает в Москве.

Довольно любопытны, хотя и легко объяснимы, данные по обороту розничной торговли и объему платных услуг населению. В Москве, напомню, живет 8,5 процента населения страны, но здесь совершается 15,2 процента оборота розничной торговли и 19,5 процента оборота платных услуг населению. Ничего удивительного: в Москве довольно высокий уровень жизни, поэтому мы тратим на товары и услуги в 1,7–2 раза больше, чем жители других регионов страны. Вот еще одно подтверждение этого тезиса.

Доля больниц, вводимых в эксплуатацию в Москве, за последние семь лет выросла с 1,8 до 16,7 процента от всех построенных в стране. Большая часть этих больниц — коммерческая медицина, бурно развивающаяся в столице. Не зря мы постоянно получаем звонки и СМС с предложением пройти обследование. Значит, у нас есть чем за здоровье платить.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»