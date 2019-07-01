Белый «термос Путина» стал хитом продаж в Китае
• 20:12 • 1 июля 2019
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Владимир Путин пил из аналогичного «термоса» во время встречи в честь лидеров стран G20 в Японии
Фото: Официальный сайт президента РФ
Хитом продаж китайских онлайн-платформ стал белый термос, который похож на кружку президента России Владимира Путина.
Термостакан выходит в продажу с такими характеристиками, как «высококлассный» и «полезный для здоровья». В Китае уже сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термос, похожий на кружку Путина. Отметим, что на стакане изображен российский флаг.
Как передает Global Times одно из рекламных объявлений, точная копия кружки президента РФ находится в предпродаже.
Владимир Путин пил из аналогичного «термоса» во время встречи в честь лидеров стран G20 в Японии.
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