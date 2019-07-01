«Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны

Итак, совсем недавно весь мир посмотрел финал «Мстителей», ставших одной из самых долгоиграющих и масштабных кинофраншиз в истории. Миллионы фанатов по всему миру утирали слезы и сопереживали главным героям, огорчаясь, что больше не увидят полюбившихся персонажей. Предпоследняя часть саги закончилась на светлой, но все же грустной ноте. Поэтому фанаты так ждали хоть какого-то продолжения, намеков на то, что же будет дальше, а не простого перехода к следующей сюжетной линии. Дождались. Причем, учитывая обычный темп выхода картин «Марвел», дождались более чем быстро.



«Человек-паук: Вдали от дома» — это не только 23 фильм кинематографической вселенной, созданной «Марвел». По признанию продюсера франшизы Кевина Файги, именно новый фильм о Человеке-пауке — лента, завершающая всю «Сагу бесконечности». Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.







Эпическая битва добра и зла завершилась победой Мстителей. Питер Паркер, как и миллионы других людей по всей планете, вернулся к жизни. Однако, пока исчезнувшие пребывали вне времени и пространства, жизнь не стояла на месте: мир изменился сильнее, чем они могли представить. Большую часть ленты Питер так или иначе вспоминает своего погибшего наставника — Железного Человека, который пожертвовал жизнью ради спасения вселенной. Куда бы ни отправился наш юный герой, он везде видит знаки и надписи, которые люди оставляют в дань уважения павшему Мстителю. Более того, именно в Человеке-пауке мир видит главного продолжателя дела Тони Старка.



Главная фишка нового кино — его дуальность. Проблемы подростка в тесном миксе со спасением человечества. Проблема самоидентификации себя как обычного школьника или же супергероя... Все это — новое прочтение хорошо знакомого комикса, который в умелых руках, кажется, нарастил мускулы. Невнятный Эндрю Гарфилд и полюбившийся зрителям, но совершенно другой Тоби Магуайр, игравший Паука-взрослого, теперь кажутся будто бы ступенями трамплина для Тома Холланда. Новая часть заметно отличается не только по аудиовизуальному ряду, но и по актерской игре. Перед нами уже не просто скромный зажатый персонаж, которого просто втиснули в ленты «для галочки», а более чем самостоятельный главный герой со сложной и редкой для такого жанра фильмов драматургией. Что, впрочем, не помешало создателям картины насытить ее и львиной долей юмора, умело соблюдая баланс и с той, и с другой стороны.

Будет и новый супергерой, хорошо знакомый тем, кто читал комиксы и смотрел мультсериалы, — Квентин Бек или Мистерио. Его сыграл номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Проходящая заметной линией через все кино история Железного Человека не разочарует тех, кто грустит по Роберту Дауни-младшему, а новые и старые герои в рамках новых сюжетных событий не дадут заскучать тем, кому уже хочется чего-то свеженького. Отличное сюжетное решение и его воплощение. И это все, не считая того, что в будущем нас ждет еще более огромная и расширенная история, равных которой на больших экранах еще не было. Что ж, в случае с комиксами слияние и поглощение огромных кинокомпаний точно пошло в плюс.





— Действие фильма «Человек-паук: Вдали от дома» происходит сразу после событий, описанных в картине «Мстители: Финал», — рассказал Кевин Файги. — Питер, как и все остальные люди нашей планеты, скорбит по погибшему Железному Человеку. Паркеру хочется взять паузу на некоторое время и пожить жизнью обычного подростка. Но тот, кто носит костюм Человека-паука, простым подростком быть уже не может, ведь у него есть определенные обязательства перед человечеством, которые он обязан исполнять. Особенно после того, что произошло с нашей планетой. Так что, когда Ник Фьюри просит Питера забыть на время о своих летних каникулах и спасти мир от новой угрозы, возникает вопрос: готов ли Питер отразить эту новую атаку?



Новые и старые союзники, новые враги. Не последнюю роль в судьбе Питера Паркера сыграет бывший директор организации Щ.И.Т. Ник Фьюри в исполнении Сэмюэля Джексона.

— Образы всех героев получились очень яркие и живые — это позволит зрителям почувствовать настоящее единение с ними, — поделился впечатлениями Сэмюэл Л. Джексон. Будет и новый супергерой, хорошо знакомый тем, кто читал комиксы и смотрел мультсериалы, — Квентин Бек или Мистерио. Его сыграл номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол. Пожалуй, это был один из лучших выборов актера на такую роль. Многогранный, талантливый, состоявшийся актер, который действительно воплотил ту самую дуальность, которой пронизан весь фильм.



— Мне хотелось создать образ, который забыть будет не так-то просто, — признался Джейк Джилленхол. — Мой герой Бек — воплощение всего, за что я так люблю профессию актера.

Не последнюю роль в судьбе Питера Паркера сыграет бывший директор организации Щ.И.Т. Ник Фьюри в исполнении Сэмюэля Джексона Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В новом фильме Питер Паркер окончательно осознает, какая ответственность возложена на его плечи. Впереди его ждут новые опасные приключения. По словам актера Тома Холланда, роль оказала влияние и на ход его собственной жизни.

— Я получил невероятный опыт, работая над образом Человека-паука. Это изменило мою судьбу и позволило вывести моего персонажа на новый уровень в кинематографической вселенной Marvel. Сбылась моя заветная мечта!



Отдельно стоит отметить тот факт, что не только свежая волна юмора, но и общее музыкальное полотно ленты добавляют ей настоящего шика и ностальгического лоска, особенно сцена, которая напрямую возвращает зрителя в самого первого «Железного человека», с которого все и началось. Чем не кольцевая композиция длиной 11 лет? А еще будут новые навороченные костюмы, неожиданные повороты сюжета и куча гик-отсылок... Но не будем портить вам впечатление спойлерами — лучше посмотрите все сами. Фильм однозначно рекомендован всем тем, кто уже несколько раз посмотрел финал «Мстителей» и никак не дождется продолжения, а также всем тем, кто верит в качественное возрождение героя с паутиной на киноэкранах. Кажется, на этот раз у них получилось. И да — сцены после титров обязательно будут, и они стоят того, чтобы их дождаться!



В кинотеатрах Москвы фильм появится уже в этот четверг — 4 июля.

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