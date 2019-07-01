Повреждение контактных путей троллейбуса произошло в Москве
• 20:38 • 1 июля 2019
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Сотрудники центра отметили, что движение будет восстановлено в ближайшее время
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Контактная сеть троллейбусов была повреждена в Москве на пересечении Нахимовского и Севастопольского проспектов. Из-за этого в настоящее время задерживается движение троллейбусов № 49, 52 и 85.
Известно, что по этим же маршрутам курсируют автобусы.
Представители пресс-службы Центра организации дорожного движения сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» о деталях произошедшего.
— Водитель автобуса взялся рукой за оголенный провод контактных путей троллейбуса. На данный момент сотрудники уже приступили к устранению обрыва, — рассказали в ЦОДД.
Сотрудники центра отметили, что движение будет восстановлено в ближайшее время.
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