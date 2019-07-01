Вода ушла из трех населенных пунктов Иркутской области
Три населенных пункта в Иркутской области освободились от паводковых вод. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Остаются подтопленными в шести районах 55 населенных пунктов, из которых три населенных пункта освободились от воды, — говорится в сообщении.
В течение понедельника из опасных зон были эвакуированы 227 человек. Адресную помощь оказали 562 пострадавшим, передает «Интерфакс».
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в результате наводнения в Иркутской области число погибших возросло до 12.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.
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