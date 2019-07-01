Эксперты рассказали, почему доходы москвичей снижаются в летние месяцы

Согласно данным Мосгорстата, самый провальный в плане доходов месяц — январь. Также падение обычно следует в мае и в летние месяцы.

— Начнем с того, что доходы москвичей — это главным образом зарплаты, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Проценты по банковским депозитам, деньги от сдачи недвижимости или автомобиля в аренду — это, скорее, редкость. Абсолютное большинство горожан, к сожалению, живут исключительно на зарплату. Между тем в январе и мае мы слишком много отдыхаем. Мало работы — низкая зарплата — низкий доход. Вот и вся история.

Что касается летних месяцев, то, по словам эксперта, на доходах сказываются отпуска.

— Деловая активность в целом падает. Заключается, например, меньше контрактов. Резко «проседают» торговля и сфера обслуживания, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Если люди уехали, то они не покупают продукты, одежду, бытовую технику. Не ходят в кино, театры и рестораны, не стригутся, не ремонтируют машины и т.д. Образно говоря, деньги из Москвы уезжают. А с ними и доходы тех, кто работает в торговле и сфере обслуживания.

С другой стороны, по словам эксперта, именно в летние месяцы в Москве традиционно становится больше туристов. И чем больше город будет прикладывать усилий, чтобы привлечь новых гостей, тем лучше будет всем, кто их обслуживает.

Что касается декабрьского роста доходов, то он вызван не ростом зарплат, а выплатой годовых бонусов.

— Во многих организациях к Новому году работникам «подкидывают», — пояснил Кудрявцев. — Где-то это премия, где-то 13-я зарплата. Есть счастливчики, которые получают годовой бонус, который равен зарплате за целый год. Все эти выплаты и отражаются в статистике.

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Проблема, по словам эксперта, в том, что спадов доходов в году несколько. А вот серьезный рост только один.

— Финансовое благополучие абсолютного большинства москвичей зависит исключительно от зарплаты. С точки зрения «личной» экономики это очень плохая ситуация, — считает Кудрявцев.

По мнению эксперта, москвичам нужно задуматься о получении пассивного дохода — когда к вам идут с привлечением минимума усилий.

— Самый простой способ получения такого дохода — сдача недвижимости в аренду. Сегодня в Москве можно выгодно сдавать не только бабушкину квартиру, но и гараж, машино-место в паркинге, — пояснил бизнес-тренер Кирилл Дроздовский.

Как пояснил эксперт, большинство москвичей — владельцев «лишних» квартир — банально ленятся: годами сдают жилье одним и тем же людям, не поднимая ставки.

— Если квартиру отремонтировать, купить новую мебель и бытовую технику, то ее можно очень выгодно сдавать посуточно. Цена — от 2500 рублей до бесконечности, — пояснил Дроздовский.

Конечно, с посуточной арендой проблем больше. Но вопрос получения денег с клиента и уборки жилья можно решить, наняв специального человека — менеджера. Например, соседку. Также хороший пассивный доход приносят вендинговые автоматы, размещение денег в «правильных» ПИФах, сдача фирме такси в аренду автомобиля.

— Такой доход всегда возможен, было бы желание, — убежден Кирилл Дроздовский.

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