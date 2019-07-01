Иконы царских мастеров Оружейной палаты покажут москвичам
Максимально полное собрание икон из коллекции Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино» посетители увидят впервые.
— Поводом для проведения экспозиции стало завершение полной научной реставрации икон «Архидиакон Стефан» и «Девять мучеников кизических и избранные святые Лазарь, царевич Дмитрий, преподобный Артемий, преподобный Марон и мученица Васса», — сообщили в пресс-службе «Коломенского». — Работы выполнили студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Анастасия Веренчикова и Игорь Ляпокин, обучающиеся на кафедре реставрации темперной живописи.
Благодаря детальной и тщательной работе молодых специалистов на иконах проступила яркая авторская живопись лучших мастеров Оружейной палаты Московского Кремля, датируемая второй половиной XVII — началом XVIII века.
Любопытно, что время написания представленных на выставке икон примерно совпадает с периодом строительства деревянного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, который украшали «розными красками» лучшие художники того времени.
Выставка «Неизвестные шедевры царских мастеров» открыта для посещения до 27 октября.
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