Проект «Летние балетные сезоны» стартовал в столице 19-й раз

По традиции открытие «Летних балетных сезонов» началось с «Лебединого озера», в этот раз представленного труппой Самарского академического театра оперы и балета. Поклонники Чайковского уже раскупили большую часть билетов и на такие представления, как «Спящая красавица» и «Щелкунчик» от Театра балета Арт-Да.

— Когда в 2001 году мы впервые предложили зрителям не уходить на каникулы и сходить на балет летом, мы рассчитывали в основном на иностранных туристов, — вспоминает историю проекта его основатель и художественный руководитель Алла Немодрук. — Сейчас смело можно сказать, что «Балетные сезоны» стали важной частью летней культурной жизни столицы.

В этом году проект обещает стать средоточием жемчужин мирового искусства. «Жизель» Адольфа Адана, «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса, «Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева — эти постановки покажут не только в классических версиях таких великих хореографов, как Мариус Петипа, Василий Вайнонен и Леонид Лавровский, но и в современных редакциях, сохраняющих привычную основу.

— Проект приобрел немало поклонников среди московских театралов и гостей столицы из российских регионов, — добавляет Немодрук. — За 18 лет на «Летних балетных сезонах» побывали более 800 тысяч зрителей.

Особенностью проекта из года в год является живое музыкальное сопровождение в исполнении оркестра «Летних балетных сезонов», созданного одновременно с самой идеей творческих театральных каникул и научившегося за прошедшие годы работать с балетным репертуаром.

По словам организаторов, постановку по душе этим летом смогут найти как опытные ценители балета, так и начинающие знакомство с этим грациозным и великолепным жанром. Массового зрителя наверняка привлекут демократичные цены на билеты и разнообразие спектаклей. А критики получат уникальную возможность сравнить хореографические школы и интерпретации разных коллективов.

«Летние балетные сезоны» продлятся на сцене Академического молодежного театра до 28 августа текущего года.

СПРАВКА

«Летние балетные сезоны» — ежегодный проект, демонстрирующий постановки отечественных и мировых театров. Его участниками в разные годы были труппы Театра балета классической хореографии, Российского национального балетного театра, Миланского балета под руководством Карло Песта, «Киев Модернбалета» под руководством Раду Поклитару и другие коллективы.

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