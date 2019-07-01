Качели и горки из экологически чистых материалов установят на детских площадках

На территории поймы реки Яуза, проходящей вдоль улицы Заповедной, ведутся комплексное благоустройство и озеленение. Три расположенные там детские площадки уже порядком обветшали и не соответствуют современным нормам безопасности.

Поэтому было принято решение провести на них ремонт и заменить игровое оборудование.

— Сейчас на двух старых площадках полностью демонтированы все малые архитектурные формы и основания, а на третьей площадке старое прорезиненное покрытие, здесь оборудование не требует замены, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Будут обустроены и три новые площадки, рассчитанные на детей разного возраста. Самая большая из них расположится возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове — ее площадь более 900 квадратных метров. Оборудование для оснащения новых площадок уже готово.

— На всех детских площадках будет установлено разнообразное игровое и развивающее оборудование. Учитывая особенность территории, предпочтение было отдано игровому оборудованию, которое выполнено из экологически чистых пород дерева, таких как лиственница горная, дуб, — пояснили в пресс-службе Департамента капремонта.

Древесину, из которой изготовлены все игровые конструкции, подбирали специально — эти материалы прочны, устойчивы к капризам погоды и способны выдержать высокие нагрузки.

Помимо обустройства детских площадок в парке прокладывают инженерные коммуникации, обустраивают дорожки, реконструируют амфитеатр и сцену «Певческого поля». Кроме того, в парке появится экологическая тропа, там высадят новые деревья и кустарники. Планируется, что комплексное благоустройство территории завершится уже в этом году.

КСТАТИ

Экологическая тропа, протяженность которой составит около 400 метров, соединит несколько смотровых площадок, располагающихся на холмах. Всего обустроят четыре смотровые площадки, с них будет открываться прекрасный вид на живописные долины рек Яузы и Чермянки. На всем протяжении экомаршрута уложат настил из лиственницы, установят поручни, опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

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