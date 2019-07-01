Первый форум «Мой район» пройдет в Гостином дворе

Работы по программе «Мой район» — она предусматривает преображение всех 146 районов города — уже вошли в активную фазу. Среди ее акцентов — благоустройство столичных дворов. Работы стартовали в Пресненском, Мещанском и Красносельском районах. Завершить их планируется этим летом.

Так, только в Мещанском районе благоустроят 24 двора. Они расположены по улицам Гиляровского и Большая Переяславская, в Колокольниковом и Протопоповском переулках. Как рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», работы будут проведены за счет средств, поступивших от платных парковок. К примеру, по нескольким адресам обустроят площадки для выгула и дрессировки домашних животных.

Комплексное благоустройство дворов пройдет и в Пресненском районе. Работы охватят улицы: Малая Грузинская, 3/9, Климашкина, 10, и Васильевская, дома 2 и 4.

— Уложат новое асфальтовое покрытие на проезжих частях и тротуарах, установят опоры освещения, проведут озеленение, заменят малые архитектурные формы и садово-парковое оборудование, — рассказал начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник Пресненского района» Алексей Кузнецов, отметив также, что обновят и детские площадки. На них заменят резиновое покрытие и игровые комплексы.

В результате для жителей будет создана комфортная, безопасная городская среда рядом с домом.

— Мы всегда с удовольствием собираемся в нашем дворе, иногда проводим праздники, устраиваем конкурсы. Поэтому ждем завершения работ. Уверена, что после благоустройства наш двор станет еще комфортнее, — говорит жительница района Алена Баранова.

Еще два двора благоустроят в Красносельском районе по адресам: улица Красносельская, дома 6 и 20. Кроме замены малых архитектурных форм, обновления асфальта, специалисты проведут дополнительное озеленение.

— Приятно, что мнение жителей услышано, пожелания учтены. Зеленых насаждений в нашем районе точно не хватает. Поэтому важно, что этому вопросу уделяется внимание, — отметила жительница района Антонина Климова.

Информация о работах по каждому району публикуется на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Данные постоянно обновляются. Ранее в разных округах города прошла серия форсайт-сессий. На них горожане вместе с экспертами обсуждали проблемы, существующие в районах, и искали пути их решения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зинаида Драгункина, депутат Мосгордумы VI cозыва, представитель Мосгордумы в Совете Федерации ФС РФ:

— Программа «Мой район» — масштабная. Ее задача — сделать так, чтобы жизнь москвичей в Центральном и других районах города была одинаково комфортной. Программа — возможность изменить жизнь к лучшему, причем не на словах, а на деле. Жители районов могут высказывать конкретные идеи и предложения по улучшению социальной сферы, благоустройства, озеленения, а также объектов культуры, спорта и других. Важно, что практически все они обязательно учитываются в программе.

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