Труп безбилетника выпал из летевшего над Лондоном самолета
Тело безбилетного пассажира выпало из самолета при посадке в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Мертвое тело обнаружил в саду рядом со своим домом один из жителей лондонского района Клапхэм в воскресенье, 30 июня. Он немедленно вызвал полицию.
Правоохранители считают, что погибший — безбилетный пассажир, выпавший из ниши шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, летевшего из Найроби в Лондон. Тело выпало в момент, когда воздушное судно готовилось к посадке.
Во время осмотра самолета в отсеке шасси были обнаружены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Предположительно, погибший был нелегальным мигрантом, который пытался добраться таким образом до Великобритании. Вероятнее всего, он скончался в полете из-за нехватки кислорода или замерз насмерть.
Авиакомпания назвала произошедшее несчастным случаем. В ближайшее время будет проведена экспертиза тела, которая определит личность и возраст погибшего. Полиция расследует инцидент, пишет издание Daily Mail.
Читайте также: Россиянка на резиновой лодке нарушила финскую границу