Спасатели вытащили из пруда женщину в Тимирязевском районе столицы
• 23:21 • 1 июля 2019
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Инцидент произошел в трех метрах от берега и 400 метрах от спасательной станции
Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"
Столичные спасатели вытащили женщину в нетрезвом состоянии из Большого Садового пруда, расположенного в Тимирязевском районе города. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
— В 21:30 спасатели Московской городской поисково-спасательной станции «Академическая» спасли женщину в состоянии алкогольного опьянения, — указано в сообщении.
Уточняется, что данный инцидент произошел в трех метрах от берега и 400 метрах от станции, после возвращения на которую женщина осталась дожидаться бригады скорой помощи, передает Агентство городских новостей «Москва».
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