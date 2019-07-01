Ученые рассказали о пользе авокадо для похудения
Регулярное употребление авокадо способствует похудению. Соответствующие выводы сделали специалисты из Центра исследований в области питания при Технологическом институте Иллинойса в США.
Исследователи пришли к выводу, что авокадо воздействует на гормон сытости лептин, позволяя на протяжении дня сохранять чувство сытости.
— Потребление авокадо помогает повысить уровень гормона, при снижении которого человек испытывает голод. Разумное употребление здоровых жиров эффективно подавляет голод и содействует контролю веса, а также похудению, — рассказали эксперты.
Во время проведения исследования людей разделили на три группы. Первая из них употребляла на обед целый авокадо, вторая — половину, а третья съедала блюдо с низким содержанием жира. В итоге наиболее сытыми себя чувствовали те, кто съедал целый плод, передает издание «МедикФорум».
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