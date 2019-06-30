Эксперты дали рекомендации страдающим от вздутия живота

Речь, как правило, идет о метеоризме — задержке и накоплении газов в кишечнике. Живот как будто распирает изнутри, он «надувается». Иногда человека даже слегка (а то и сильно) подташнивает.

— Подобное диспепсическое расстройство может быть как одним из признаков какого-либо заболевания пищеварительной системы, так и самостоятельной ответной реакцией организма на употребление недоброкачественной пищи, продуктов, провоцирующих повышенное газообразование в процессе их переваривания, или других внешних раздражителей, — рассказывает кандидат медицинских наук, преподаватель Медицинского университета им. Сеченова Евгений Морошкин.

Как пояснил эксперт, газы в кишечнике — физиологическая норма. Воздух попадает в пищеварительный тракт при проглатывании пищи.

— Сам процесс переваривания пищевого комка сопровождается выработкой определенного количества газов, они также образуются во время нейтрализации панкреатического и желудочного сока естественными бикарбонатами, — рассказал Евгений Александрович. — Небольшой процент газов попадает в кишечник из крови.

Как пояснила терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева, метеоризм вовсе не обязательно связан с болезнью.

— Он возникает у вполне здоровых людей при употреблении газированных напитков и продуктов, богатых крахмалом, углеводами, клетчаткой. Ну, например, хлеба из ржаной муки, картошки, капусты, бобовых, — рассказала Лариса Рувимовна. — Вздутию живота способствуют также фрукты или ягоды, приводящие к брожению в кишечнике: виноград, яблоки, вишня, изюм.

Существует также целая категория людей (чаще всего — среднего возраста и пожилых), в кишечнике которых лактоза не усваивается из-за недостатка фермента, расщепляющего этот молочный сахар — лактазы. Поэтому употребление молока, молочных продуктов вызывает метеоризм.

— Вздутие живота — признак диспепсии. В большинстве случаев оно сопровождается другими диспепсическими признаками — тошнотой, отрыжкой воздухом, неприятным привкусом во рту, запорами или поносами, снижением аппетита, — рассказал Евгений Морошкин. — Со стороны нервной системы возможны нарушение сна, раздражительность, разбитость, общая слабость.

К внекишечным симптомам, по словам эксперта, относят жжение в области пищевода, тахикардию, иногда боли в сердце с нарушением его ритма.

Как избавиться от вздутия живота? Врачи говорят, что если у здоровых людей это случается нечасто, эпизодически, то лечения не требуется. Нужно лишь скорректировать рацион и соблюдать режим питания.

По мнению экспертов, хорошо помогают и разного рода натуральные препараты, которые нас в буквальном смысле успокаивают.

— Ведь вздутие живота — это, нередко, следствие сильного психоэмоционального напряжения, когда мы, нервничая, едим буквально на бегу, — пояснила Лариса Алексеева.

Эти препараты успокаивают как наши нервы, так и гладкую мускулатуру кишечника. Они снимают боль и борются с ненужными организму микробами.

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