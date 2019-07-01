США и Украина из-за России поменяли план совместных учений
Планы совместных военных учений Украины и США Sea Breeze 2019 пришлось в оперативном порядке поменять якобы из-за действий Российской Федерации. Об этом заявил Игорь Воронченко, командующий Военно-морскими силами Украины.
— Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать, — заявил он.
Игорь Воронечнко добавил, что в связи с изменившейся ситуацией маневры были территориально перепланированы, передает РИА Новости.
Совместные учения Украины и США будут проходить до 12 июля. В них задействованы около 30 кораблей и 30 летательных аппаратов, а также более 900 человек личного состава.
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