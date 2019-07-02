Уголовное дело возбуждено после хищения банковской карты у мужчины в Москве

Уголовное дело о хищении имущества у гражданина было возбуждено после его поездки в такси в Москве. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

— В Москве в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом. Сотрудники полиции выехали в больницу, где мужчина написал заявление о хищении имущества, — указано в сообщении ведомства.

По словам заявителя, он сел в одну из машин такси, припаркованных у ресторана на улице Пятницкая. Во время движения водитель транспортного средства предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из машины. Он добрался до дома на другом такси, но после обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». На данный момент сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на поиск злоумышленника и его задержание, передает Агентство городских новостей «Москва».

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