Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
• 03:36 • 2 июля 2019
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Сейчас методика высчитывания базового оклада учителей в разных регионах страны отличается
Фото: Элина Масимова, "Вечерняя Москва"
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
— Уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ, — указано в тексте документа.
Депутат пояснил, что сейчас методика высчитывания базового оклада учителей в разных регионах страны отличается, поэтому в некоторых частях страны педагоги получают значительно меньше, передает РИА Новости.
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