Жители Западного полушария 2 июля смогут увидеть солнечное затмение
• 04:32 • 2 июля 2019
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Наиболее четко явление будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана
Фото: https://pixabay.com
Полное солнечное затмение смогут наблюдать жители Западного полушария Земли во вторник, 2 июля. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Московского планетария.
— Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23, продолжительность полной фазы — 4 минуты 33 секунды, — указано в сообщении.
Отмечается, что наиболее четко явление будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана.
В текущем году, по данным астрологов, ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных. Данные явления происходят раз в полгода, а период между ними составляет две недели.
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