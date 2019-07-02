Опыт труда формирует у ребенка характер

У школьников сейчас каникулы, и взрослые изо всех сил стараются дать им как можно больше новых впечатлений. Поездки, походы в кино, мастер-классы, шашлыки, пикники… Развлечения, покупки, аттракционы, гости. Можно было бы перечислять еще и еще. Взрослые хотят, чтобы дети отдохнули после учебного года, чтобы у них остались яркие впечатления от каникул.

Дети устают от учебы с осени до весны, и три летних месяца воспринимаются как заслуженный отдых. Однако есть нюанс. Что делают ребята весь учебный год? Учатся, учатся и учатся. Из-за чего устают? Из-за учебных нагрузок, уроков и т.п. Что они делают в свободное время? Гуляют сейчас мало, в основном играют в электронные игры, общаются в чатах, социальных сетях. Обязанностей по дому у них почти нет. И сами дети, и взрослые считают, что главное занятие школьников — учеба. И это главное занятие отнимает много времени и немало сил. Кроме школы, это кружки, секции, курсы, репетиторы и т.д. Ребятам просто некогда делать что-то еще. Или дело не только в этом?

Вспомните, как было раньше. Подростки имели самые разные обязанности по дому: они могли сделать уборку (и справлялись с этим отлично), погладить белье, постирать свои вещи, сделать в магазине необходимые покупки, приготовить еду, погулять с младшими братьями и сестрами, присмотреть за ними. Старшие дети при необходимости могли остаться с младшими на целый день и вполне справлялись с этой задачей. Если у семьи был участок, какая-то живность, то к подростковому возрасту ребята и со всем этим умели управляться. У них нередко уже было какое-то дело, которому их обучили старшие: умение вырезать что-то из дерева, сделать простейший ремонт (отремонтировать забор), сшить, связать, вышить и т.д. — это зависело от навыков взрослых в этой семье.

Пока для подростка связь между трудом и его реальным, видимым, ощутимым результатом не так уж очевидна Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Сравним это с нынешней ситуацией. Если еще совсем недавно подростки могли остаться с младшими на весь день, гулять, кормить, переодевать их и т.п., то сегодня не всякий подросток и самого себя обслужить может. Не каждый пробовал постирать свои вещи, не каждый мыл пол. Кто-то никогда не держал в руках отвертку, молоток, малярную кисть, не пробовал покрасить даже скамейку.

Лето — прекрасное время для того, чтобы дать ребятам новые навыки, научить их практическому труду, дать почувствовать связь между трудом, усилием и результатом. Выполняя то или иное дело, ребенок привыкает к самостоятельности и ответственности.

Дети учатся в школе, прилагают усилия, но это пока не дает осязаемого результата. Результат видимый, осязаемый будет потом, когда они выберут профессию, овладеют нужными знаниями, начнут работать. А пока для подростка связь между трудом и его реальным, видимым, ощутимым результатом не так уж очевидна. И летний труд – возможность увидеть, понять эту связь. Полол, поливал грядки — выросла вкусная, сладкая морковка, репка, клубника. Собирал с кустов ягоды, с деревьев плоды — наслаждаешься компотом, пирогами, вареньем. Покрасил скамейку, забор — и они стали выглядеть гораздо лучше. Связь между усилием, трудом и результатом очевидна, понятна, ее невозможно не заметить.

Во время учебного года и рабочих будней взрослым часто проще и быстрее сделать что-то самим, чем обучать этому подростков или делать что-то вместе с ними. Но летом можно найти время, чтобы повесить полку или собрать шкаф, сделать скамейку или садовый стол вместе с сыном, испечь ароматный пирог с ягодами, сварить суп из свежего щавеля, сделать домашние заготовки вместе с дочерью.

У многих сейчас автоматические стиральные машины. И если взрослые умеют стирать хотя бы потому, что родились в те годы, когда такая машина стоила очень дорого, то современные подростки нередко вообще не имеют опыта стирки — даже собственные носки никогда не стирали. Летом есть время научиться этому полезному и нужному делу. Это всегда актуально, потому что человек может оказаться в условиях, где нет стиральных машин, да и не все можно стирать в машине. И такой опыт будет очень полезен.

Лишних умений не бывает, вот и в книге Притчей премудрый Соломон говорит: «От всякого труда есть прибыль» (Притч. 14, 23). Самые элементарные навыки, помогающие наладить бытовую жизнь (как свою собственную, так и всей семьи), нужны всем без исключения.

Безусловно, летом детям нужен отдых, нужны новые впечатления, радость душевного общения, но необходим и труд, который дает не только новые практические навыки и умения, но и положительные эмоции от полученного результата. Опыт труда формирует у ребенка характер делового человека и развивает правильное отношение к жизни.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»