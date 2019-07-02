Дело врачей — 2019
Сегодня это имя знают многие. Петицию в защиту Элины подписали уже почти 30 тысяч человек — многие из них коллеги-медики.
Дело в том, что Сушкевич инкриминируют страшную статью — обвинение в предумышленном убийстве новорожденного. Вместо того, чтобы спасать младенца, Элина Сушкевич якобы умертвила его. Статья 105 УК РФ, часть 2. Звучит жутко: «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору».
Теперь немного по существу. Новорожденный родился после двух выкидышей с катастрофически низкой массой тела, всего-то 700 граммов. Срок беременности был 23 недели. Коротенькая жизнь, совсем коротенькая. Пять часов.
Виновными в смерти младенца назначили главврача роддома Елену Белую, которая велела ввести малышу смертельную дозу сульфата магния, и собственно Элину Сушкевич, которая осуществила «приговор».
Зачем? Вот первый вопрос, который возникает.
На него ответ: чтобы не ухудшать показатели статистики больницы.
Под домашним арестом сидит Белая аж с ноября прошлого года. В этом июне арестовали и Сушкевич. Вот ведь детоубийцы проклятые!..
Ну как-то так надо понимать «дело врачей». Проходили уже. Слышали. Врача судят за то, что не смог спасти. И поясняют — убил-то специально!
Спасли крошку — спасибо. Не спасли — иди-ка посиди в тюрьме.
Какой сволочизм однако!
Даже десять лет назад выхаживание столь малого плода (его даже и ребенком-то не называли тогда) было в принципе невозможно. Но человечество ставит перед собой все новые и новые достижения, и вот выхаживают уже совсем крошечных младенчиков. Не так давно врачи поставили новый рекорд: выходили младенца размером с яблоко. Малыш-яблоко, его так и назвали. Ура — ученым, ура — врачам.
Только вот они не понимают, что чем лучше — тем хуже. Для них же, врачей. Потому что теперь уже — не выходили вот такого малышика, семьсот граммов, значит, специально убили. А то, что это — критическая ситуация, обезумевшая от горя мать, конечно, не захочет подумать. Не она виновата — та, которая двоих уже «выкинула». Врач виноват! Пусть теперь пострадает по полной программе.
В моей жизни тоже была похожая ситуация: одна знакомая судилась с целой больницей, в которой умерла ее пожилая мама. Судилась десять лет. Добилась того, что кого-то из врачей отстранили, кто-то отделался штрафом, кто-то просто потерял десять лет и километры нервов, блуждая по судебным заседаниям. Все мы понимали: врачи не виноваты. Но и свою коллегу понимали: потеряла мать, страдает, крыша потекла. Сделать ничего было невозможно, просто со стороны наблюдали, как десять лет женщина мотала нервы себе и врачам. Заседания тянулись и тянулись, врачей таскали туда и таскали.
Сколько жизней могли бы они спасти за это время. Вот о чем подумать бы моей «принципиальной» коллеге...
И сколько таких историй по всей стране — и я могу, в принципе, понять сторону, которая открывает судебное дело. Ей, этой стороне, нестерпимо больно.
Умер любимый человек. Старая мать. Младенец, желанный, долгожданный, пусть и с критической массой тела, и с кучей врожденных патологий.
Просто подумайте, кто нас будет лечить под страхом суда.
Кто будет вообще работать врачом (учителем, водителем...) если в случае когда «что-то пошло не так» этот вот человек виноватым и будет? Кто возьмет на себя ответственность и пойдет под суд? Кто ребенка своего отправит, скажем, учиться на того же врача, чтобы потом его же «назначили» виноватым? Все пойдут, пожалуй, в писатели или певицы, или просто менеджером. И правильно сделают.
Только что будем делать мы, простые смертные, которым позарез как нужны врачи, пожарные, пилоты самолетов...
Все те, кто отвечает за жизнь других людей.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»