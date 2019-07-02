Финансовый аналитик рассказал, на что уходит большая часть доходов москвичей
Москвичи, согласно Мосгорстату, не склонны копить деньги. В прошлом году от 57,8 до 93,6 процента доходов пошли на покупку товаров и оплату услуг. От 12,6 до 15,4 процента доходов были потрачены на обязательные платежи и взносы — «коммуналку» и выплаты по разного рода кредитам. От 2,9 до 8,7 процента доходов ушли на покупку недвижимости (главным образом — взносы по ипотеке).
При этом, что интересно, расходы в целом по году были выше доходов.
— Ничего удивительного. Во-первых, многие потратили свои сбережения, сделанные раньше, и это, конечно, плохо. Во-вторых, статистика учитывает расходы приезжего населения, которое в Москве доходов не имеет, но тратит здесь хорошо, — пояснил финансовый аналитик Евгений Крутицкий. — А вот скорее хорошо: траты приезжих, в том числе туристов, стимулируют развитие городской экономики.
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