Эксперты рассказали, что должен делать студент, чтобы хорошо зарабатывать после окончания вуза

Получать большую зарплату сразу после выпуска из университета — мечта любого современного студента. Естественно, что у покинувших стены определенных высших учебных заведений молодых людей куда больше шансов привлечь внимание работодателя.

Согласно исследованию одного из крупнейших в России порталов по поиску работы, среди технических вузов больше всего зарабатывают выпускники Московского физико-технического института — их зарплата в среднем составляет порядка 160 тысяч рублей. Прямо за ним расположились Московский государственный технический университет имени Баумана со 140 тысячами и МГУ имени Ломоносова, выпускники которого могут рассчитывать на 130 тысяч в месяц.

«Вечерняя Москва» решила поинтересоваться у экспертов рынка труда, на что стоит обратить внимание абитуриенту (позднее — выпускнику), если он хочет обеспечить себе высокий заработок.

После выпуска важно грамотно составить резюме Фото: Шарифулин Валерий, «Вечерняя Москва»

Как отметила бренд-менеджер портала для поиска работы Ирина Святицкая, при выборе университета для поступления все же стоит ориентироваться на те учебные заведения, которые находятся в топах рейтингов. При этом стоит обращать внимание не только на сам вуз, но и на конкретные факультеты.

— Сейчас найти список популярных с точки зрения трудоустройства университетов не составляет большого труда. Такие рейтинги помогут понять, откуда чаще всего компании приглашают на собеседования и предлагают большие деньги. И это очень важно, — подчеркнула эксперт. — Возьмем Институт телевидения и радиовещания. Внутри него есть журналистика, режиссерские и операторские факультеты. И среди них есть определенная градация — от популярных к слабым. Тем более, помимо имени и бренда, обучение в таком месте помогает обеспечить определенный круг знакомств, ведь забота об имидже предполагает также и лучшие преподавательские составы.

Не менее важно после выпуска грамотно составить резюме. Причем сделать это не только с точки зрения русского языка, но и правильно подать свои достижения. Однако сегодня молодые люди чаще всего при составлении своего резюме просто описывают обязанности, не акцентируя внимания на том, чего уже достигли. Это служит и маркером для работодателя, ведь подобные вещи выделяют соискателя на фоне других, демонстрируя его инициативность и готовность прикладывать усилия в разных областях.

Соответственно, хорошим первым шагом для достижения своей цели может стать участие в различных студенческих активностях и объединениях, профессиональных конкурсах, устраиваемых крупными компаниями, а также прохождение практики — как оплачиваемой, так и бесплатной — на ведущих предприятиях.

В коммерческих структурах можно зарабатывать большие деньги сразу после вуза, но есть определенные риски Фото: официальный сайт мэра Москвы

При этом молодому специалисту перед выпуском стоит определиться, чего он хочет от жизни и как планирует строить свою карьеру.

— Условно, есть два пути. Или выпускник хочет прямо сейчас начать получать много денег, или же он готов потратить до десяти лет, чтобы состояться как специалист. Как правило, молодые специалисты, которые начинают строить карьеру и выбирают масштабные, перспективные с точки зрения опыта проекты (международные или государственные), понимают, что их возьмут сначала на не самую высокую должность. Но это потрясающий способ развития компетенции и возможность постепенно перейти на более высокую ступень карьерной лестницы. Такие люди соглашаются с тем, что работают они на перспективу 5–8 лет. Большие деньги придут позже, — сказала руководитель проектов профессионального общества «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова. — А вот с коммерческими структурами все по-другому. Вполне можно сразу пойти на достаточно высокий оклад или попасть на должность выше, чем планировал изначально. Однако здесь следует понимать, что сегодня фирма есть, а завтра уже нет, да и в рамках этой компании никакого развития уже не будет, так как никаких крупных проектов она не ведет.

В то же время наиболее частым вариантом в коммерческих структурах, отметила эксперт, является принятие выпускника на невысокую должность и постепенное его взращивание в рамках внутренней структуры. Это дает молодому специалисту понять, что здесь он может развиваться и в течение нескольких лет получить более высокий оклад и новую должность. Поэтому при выборе работодателя сразу следует оценить плюсы и минусы, спланировав жизненный путь, а также расставив приоритеты.

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