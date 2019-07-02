Россиян предупредили о росте цен на мясную продукцию
Стоимость мяса рискует увеличиться по меньшей мере на десять процентов. Об этом сообщили представители Национальной кормовой ассоциации.
Предполагается, что свинина, говядина и птица поднимутся в цене, если импортеров кормовых добавок обяжут доплатить НДС за последние три года. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, сумма доначислений таким образом колеблется от четырех до семи миллионов рублей.
Отметим, что раньше добавки для животных по умолчанию включались в список продуктов, облагавшихся НДС по льготной ставке десять процентов. В последние несколько лет относительно интерпретирования данного постановления возникли разногласия. Позднее к документу приняли поправки, которые однозначно устанавливали льготный статус добавок с 1 апреля 2019 года.
При этом Минсельхоз и Министерство финансов России принятые изменения трактуют по-разному. Первое ведомство полагает, что поправки лишь закрепили действовавшую ранее норму, не меняя статус добавок. В Минфине уверяют, что импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки за продукты, ввезенные до апреля 2019 года. Об этом пишет «Известия».
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