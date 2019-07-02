Московский зоопарк приобрел двух обезьян-игрунок
• 08:20 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761iohm3uc8itafn85c
Обезьян доставят из Индонезии
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Московский зоопарк приобрел двух обезьян — одну игрунку карликовую и одну игрунку обыкновенную.
Ожидается что животных будут использовать в научных целях. Согласно контракту, двух самок-игрунок должны были доставить из Индонезии до конца июня. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Ранее стало известно, что пони-клуб Московского зоопарка закрылся для посетителей 1 июля. В связи с этим, юных горожан пригласили поучаствовать в образовательных мероприятиях.
Читайте также: Сотрудница Московского зоопарка, отогнавшая медведицу веником, не пострадала
08:202 июля 2019
08:112 июля 2019
07:302 июля 2019
07:152 июля 2019
05:292 июля 2019
04:322 июля 2019
03:362 июля 2019
01:512 июля 2019
00:432 июля 2019
00:252 июля 2019
23:051 июля 2019
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019
13:341 июля 2019
13:311 июля 2019
13:311 июля 2019
13:201 июля 2019
12:591 июля 2019
12:521 июля 2019
12:491 июля 2019
12:241 июля 2019
12:121 июля 2019
12:101 июля 2019
12:041 июля 2019
11:521 июля 2019
11:461 июля 2019
11:451 июля 2019