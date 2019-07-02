Эксперты «Роскачества» выяснили, насколько полезен мультизерновой хлеб

Эксперты «Роскачества» исследовали набирающий популярность цельнозерновой хлеб, чтобы выяснить, действительно ли он более полезен, менее калориен, как понять, насколько он качественен и гарантирует ли это его цена. Для этого они проверили 11 торговых марок мультизернового хлеба на 211 показателей.

Результаты показали, что весь исследованный хлеб безопасен. В нем нет пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов, бактерий сальмонеллы, стафилококка и колиформ, а содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня. Помимо этого, в хлебе не было обнаружено таких улучшителей как броматы и семикарбазида.

Один из проверенных образцов был изготовлен из прессованных зерен, а не из муки.

— Если на этикетке есть надпись «хлеб», в составе должна быть мука, — отметила научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Галина Дремучева.

Обратили внимание эксперты и на то, как быстро черствеет исследуемый хлеб. Пять из 11 образцов зачерствели в течение двух суток. Хлеб черствеет по-разному, так как крахмал различных видов муки «стареет» с разной скоростью. Также на скорость черствения влияет количество и качество белка в хлебе, чем его больше, тем медленнее черствеет хлеб. А замедляют этот процесс жир и сахар. Влияет на черствение хлеба и технология его приготовления.

Что касается вкуса, цвета и запаха выпечки, то они оказались соответствующими данному виду продукции. Замечания у специалистов возникли к крошковатости мякиша у пяти образцов и по плотности мякиша к четырем товарам. Однако данные показатели не являются нарушением.

По содержанию пищевых волокон и массовой доле зерна все исследованные образцы соответствуют опережающим требованиям Роскачества для хлеба. Больше всего пищевых волокон в хлебе ржано-пшеничном с семенами подсолнечника и морковью Granum (19,17 процента) и в хлебобулочном зерновом изделии «Ржаной край» (21,16 процента). Стограммовый кусочек этого хлеба закрывает суточную потребность в пищевых волокнах. Больше всего зерновых продуктов (от 60 до почти 72 процентов) содержится в хлебе торговых марок «Ржаной край», «Черемушки» и Granum.

При этом содержание соли в большинстве образцов оказалось завышено, кроме овсяного хлеба «Доволя Вкусное счастье». Что касается пищевой ценности, то у четырех товаров из 11 содержание жира и белка, заявленное в маркировке, расходится с реальным составом. Поэтому косвенно можно предположить, что и калорийность, заявленная в маркировке, не совсем соответствует действительности.

По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что, если бы не содержание соли, то мультизерновой хлеб можно было бы назвать полезным. По содержанию пищевых волокон он, несомненно, выигрывает по сравнению с обычным. Однако мультизерновой хлеб не сможет покрыть суточную потребность организма в витаминах и микроэлементах, как и хлеб обычный.

Читайте также: «Роскачество» подвело итоги рейда по проверке молочной продукции