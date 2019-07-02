Московские ветеринары составили рекомендации по уходу за собаками

Столичные ветеринары составили список рекомендаций по уходу за собаками. Это связано с тем, что 2 июля по всему миру празднуется День собак.

По словам экспертов, в честь праздника стоит порадовать четвероногих друзей вкусностями. В некоторых странах хозяева даже готовят для питомцев необычный ужин.

Прежде всего столичные ветеринары посоветовали обратить внимание на здоровье питомца. Не стоит забывать, что прививки нужно делать каждый год. Кроме того, необходимо сезонно обрабатывать собак от клещей, блох и других паразитов.

Не стоит по прихоти вносить изменения в рацион животного. Определитесь, чем вы будете кормить собаку — покупным питанием или приготовленным дома. Чтобы избежать заболеваний, связанных с пищеварением, врачи рекомендуют не чередовать разные типы питания.

— Нужно регулярно обучать собаку основным командам, купать, стричь и вычесывать животное. Главное, конечно же, это внимание: больше играйте с собакой, гладьте и обнимайте ее, — советуют ветеринары.

Напомним, что в общественном транспорте собак можно провозить только на поводке и в наморднике или в переноске. Подробный список рекомендаций размещен на официальном сайте мэра Москвы.

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