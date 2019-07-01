Горожане смогут проверить здоровье питомцев в клиниках Москвы по единой цене

Летом 2019 года горожане будут иметь возможность проверить здоровье любимых питомцев по более приятной, единой цене. С 1 июля по 31 августа в 22 государственных ветклиниках столицы проводится акция по комплексному УЗИ внутренних органов животных.

В стоимость услуги (944 рубля) входит анализ органов пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем. Вне акции за эти деньги можно оплатить лишь диагностику одной системы.

По словам председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина, комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда. Она длится приблизительно 40 минут и позволяет выявить болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта даже на ранних стадиях развития.

— Кроме того, благодаря этому исследованию можно получить развернутую информацию о беременности питомца, развитии плода и предполагаемой дате родов, — подчеркнул специалист.

Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

При этом обследовать домашнего зверька можно как в собственно ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом. Отметим, что в этом случае стоимость услуги вырастет с 944 до 1431 рубля. Более подробные сведения об УЗИ-диагностике животных можно получить по круглосуточному телефону Государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-04-25.

Помимо этого, записать питомца на прием можно на сайте mos.ru. Обратиться к медикам можно по вопросу лечения любых животных. Чаще всего, однако, УЗИ проводят кошкам и собакам любых пород, а также хорькам и енотам.

В государственных клиниках столицы ежегодно обследуют внутренние органы свыше 12 тысяч животных. С начала 2019 года врачи уже провели 6700 исследований. Соответствующая информация приведена на официальном портале мэра Москвы.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что собаки-терапевты помогут студентам снять стресс перед сессией.

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