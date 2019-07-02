Столичную пенсионерку ограбили на миллион рублей
• 08:40 • 2 июля 2019
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По факту кражи возбуждено уголовное дело
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
В столичную полицию обратилась пенсионерка, которая сообщила о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
По данным следствия, неизвестный взломал замок входной двери, проник в ее квартиру, а затем украл ювелирные, меховые изделия и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила миллион рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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