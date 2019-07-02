Успешно завершились испытания новой ракеты системы ПРО

Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

В советские годы наша страна начала уверенно опережать США в развитии противоракетной обороны. Когда американцы поняли, что их шансы на успех применения против нас межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного и морского базирования стремительно падают, они пошли на переговоры. По инициативе заокеанской стороны СССР и США в 1972 году подписали договор об ограничении систем ПРО. Через два года, в 1974-м, был подписан дополнительный протокол.

Советский Союз и Соединенные Штаты Америки обязались иметь только по одной системе ПРО, которая должна защищать наиболее важную часть территории. У нас в качестве такого региона выбрали Москву и Центральный промышленный район, американцы решили защищать стартовые комплексы своих МБР шахтного базирования.

Ключевыми элементами отечественной системы ПРО А-135 «Амур» стали радиолокационная станция (РЛС) «Дон-2Н» и противоракеты двух типов, чьи пусковые установки стоят в радиусе 50 километров от столицы.

Приемо-передающие антенны огромной РЛС «Дон-2Н» обеспечивают круговой обзор по азимуту и способны обнаружить МБР противника на дальности до 3,5 тысячи километров и высоте до тысячи километров. Как сообщалось в открытой печати, одновременно аппаратура РЛС «Дон-2Н» способна сопровождать более 100 сложных баллистических целей (при этом отделяя реальные цели от ложных) и одновременно управлять 100–120 противоракетами.

В состав арсенала системы ПРО А-135 входят ракеты двух типов. 51Т6 с ядерной боеголовкой для дальнего радиуса перехвата и, имеющая либо ядерную, либо осколочно-фугасную боевую часть, 53Т6 — противоракета ближнего радиуса перехвата. Первая из них должна поражать вражеские МБР на дальностях до 350–600 км, вторая — на дальности до 100 км.

В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Американцы начали создавать новые позиционные районы и новые системы ПРО. Оставить без ответа такую угрозу было невозможно. В России начали создавать новую систему ПРО. Новейшая российская система ПРО А-235 вбирает в себя все лучшее, что было А-135, а за счет создания мобильных пусковых установок она создаст воздушно-космический щит над всей территорией России.

Очередной шаг к совершенствованию нашей обороны от внезапного ракетно-ядерного удара — еще один успешный пуск новейшей противоракеты.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВКС Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). По итогам испытаний ракета подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

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