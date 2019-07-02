«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу после решения властей Чехии аннулировать разрешения на выполнение полетов. Об этом сообщили в авиакомпании.
Речь идет о следующих рейсах: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017, SU2018/2019.
В «Аэрофлоте» подчеркнули, что аннулирование произошло несмотря на то, что у перевозчика есть все возможности выполнять полеты. Причину решения чешской стороны в организации не уточнили.
Отмечается, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполняться и дальше. С их помощью пассажиров отмененных рейсов доставят в Москву и Прагу. Им также предоставят все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам «Аэрофлота».
Те, кто взял билеты в Москву и Прагу 2 июля, включая рейсы SU2017 за 3 июля, могут вернуть билеты без сборов или отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута. Об этом пишет РИА Новости.
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