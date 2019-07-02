Столичные врачи стабилизировали состояние выпавшей из окна девочки
В Ступинскую центральную районную клиническую больницу поступила двухлетняя девочка, выпавшая с первого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Специалистам удалось стабилизировать ее состояние. По словам главврача по медицинской части Валерия Ануфриева, у девочки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и подкожную гематому мягких тканей волосистой части головы.
Пострадавшую осмотрели травматолог, невролог и хирург. Пациентку погрузили в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Девочку при помощи вертолета санитарной авиации перевели в Детскую государственную клиническую больницу №9 имени Сперанского, сообщает РИАМО.
Читайте также: Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет