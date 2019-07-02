Жители России рассказали, что хотят работать после выхода на пенсию
По результатам опроса Роструда больше половины жителей России считают нужным работать после выхода на пенсию.
Около трети россиян желают остаться на своей работе, в тот момент, как еще одна треть хотели бы перейти на менее энергозатратную должность.
Немного больше 27 процентов жителей России считают, что на пенсии нужно отдыхать и не хотели бы работать совсем.
Опрос показал, что большинство, — 70 процентов, уверены, что люди пенсионного возраста теряют былую востребованность и сильно зависят от начальства. Помимо этого, респонденты считают, что пожилым людям крайне тяжело устроиться на новое место.
Тем не менее, хотя многие опрошенные уверены, что энергичные и молодые сотрудники имеют преимущество при приеме на работу, — для долгосрочных планов чаще рассматриваются претенденты в возрасте старше 45 лет. Об этом пишет Lenta.ru.
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