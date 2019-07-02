Врачи рассказали, как определить предрасположенность к пищевым расстройствам
Ученые из медицинской школы Университета Суонси рассказали, как проявляют себя на ранних стадиях расстройства приема пищи. Среди таких заболеваний: анорексия, булимия, переедание и прочее.
Исследование было проведено на основе анализа пищевого поведения у более 15 тысяч пациентов с такими расстройствами.
Врачи заметили, что еще за 15 лет до диагноза у участников эксперимента появлялись к нему предпосылки.
Например: расстройства психической деятельности. Особенно, если он и связаны с чрезмерным употреблением алкоголя и депрессией.
Помимо этого, отправной точной заболевания становился прием антидепрессантов, добавок для похудения и препаратов для нормализации желудочно-кишечного тракта.
Исследователи подчеркнули, что расстройства приема пищи являются очень опасными по своим последствиям и наносят серьезный отпечаток на здоровье человека, даже если ему удается реабилитироваться. Врачи настоятельно рекомендуют следить за своим рационом питания с молодых лет и избегать стрессов. Об этом сообщает «Российская газета».
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