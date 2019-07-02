Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра

Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.

По ее словам, в случае с кадровыми донорами информация о состоянии их здоровья будет собираться централизованной информационной системой службы крови, в связи с чего ежегодный осмотр у врачей теряет смысл. Более того, современные методы позволяют изучить резервы крови более тщательно, чем при обследовании.

Отказ от ежегодного медосмотра станет возможным после вступления в силу новых правил заготовки донорской крови и ее компонентов. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Поправки разрабатываются Минздравом совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России.

Эйхлер отметила, что вышеуказанная информационная система собирает данные и о лицах, которые имеют противопоказания к донорству. Речь идет, к примеру, о ВИЧ-инфицированных больных или пациентах наркологического и психоневрологического диспансера.

По предположению специалиста, новые правила, предусмотренные упомянутым выше постановлением, должны вступить в силу в ближайшие три-четыре месяца.

— Соответственно, эти поправки к приказу медицинского обследования доноров для упрощения всей процедуры также вступят в силу в эти сроки, — пояснила эксперт.

Нововведения по своему замыслу помогут свести риск заражения опасной инфекцией через кровь донора к нулю. Об этом пишет агентство «Москва».

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