Транспортная доступность четырех районов Москвы улучшится с запуском МЦД-2
Запуск маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Нахабино — Подольск позволит улучшить транспортную доступность столичных районов Печатники, Коптево, Савеловский и Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.
По его словам, не у всех жителей столичных районов есть пешая доступность к станциям метро. В Савеловском районе будут действовать сразу две платформы МЦД: «Гражданская» и «Дмитровская», а в Печатниках расположатся сразу шесть станций.
В районе Коптево для пассажиров станет доступна остановка «Красный Балтиец», а в районе Москворечье-Сабурово будет работать станция «Москворечье», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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