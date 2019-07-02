Красноярский губернатор резко ответил женщине на вопрос о затопленном Канске
Губернатор Красноярского края Александр Усс вступил в словесную перепалку с жительницей Канска в ходе своего визита в город. Конфликт попал на видео, впоследствии опубликованное на YouТube.
На кадрах видно, как женщина спрашивает у главы региона, видел ли он, в каком состоянии находится дорога, и пришлют ли вертолеты, если ее размоет.
Усс эмоционально отреагировал на вопрос.
— Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть. Мы и дорогу видели... Если ее размоет, значит, ее восстановят, — сказал губернатор.
Напомним, что на востоке края в результате ливней усугубилась ситуация с паводками. 30 июня, в воскресенье, мэр Канска Андрей Береснев сообщил о введение режима ЧС. Подтопило 117 дачных участков и 59 придомовых территорий. Вечером того же дня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров.
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