МЧС сообщило о госпитализации 191 человека в Иркутской области
• 08:02 • 2 июля 2019
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Более 1,2 тысячи пострадавших обратились за медицинской помощью, из них 191 человека госпитализировали
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Госпитализация потребовалась 191 человеку из-за наводнения в Иркутской области.
С затопленных территорий эвакуировали 2563 человек, в том числе 574 ребенка. За минувшие сутки спасатели освободили от воды 453 дома, восстановили десять социально значимых объектов и наладили электроснабжение в 18 населенных пунктах.
В трех районах остаются подтопленными 42 населенных пункта, сообщили на официальном сайте МЧС России по Иркутской области.
Напомним, что паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за сильных проливных дождей и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.
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