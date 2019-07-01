СМИ: Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 14
• 21:03 • 1 июля 2019
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Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14 человек. Также остается неизвестной судьба еще 13 человек, среди которых один ребенок. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Сейчас в больницах находятся 153 пострадавших, среди них один ребенок.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал о 12 погибших и девяти пропавших без вести.
Из-за паводков в Иркутской области введен режим ЧС. В настоящее время уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется.
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