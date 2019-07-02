Менее половины пациентов с болезнями сердца следуют рекомендациям врачей
Менее половины пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями следуют рекомендациям врача спустя два месяца. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.
По его словам, после высокотехнологичного лечения пациенты должны минимум год принимать лекарственные препараты, контролировать уровень давления и холестерина, а также соблюдать определенный объем физической нагрузки. Процесс выздоровления во многом зависит от выполнения врачебных рекомендаций.
— Если посмотреть на динамику лечения в течение 12 месяцев, то месяц-два еще соблюдают рекомендации 60-80 процентов, а там мы уходим уже на 30-40 процентов, — цитирует Евгения Шляхто ТАСС.
Он добавил, что курение снижает эффективность лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях и может вызвать рецидив.
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