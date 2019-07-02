Жилой комплекс с детским садом ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
• 10:47 • 2 июля 2019
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В здании насчитывается 190 квартир
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Жилой комплекс с детским садом ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Здание находится на улице Душинская, дом 16. Общая площадь объекта составила 28,7 тысяч квадратных метров. В здании 21 этаж и насчитывается 190 квартир.
На первых двух этажах разместятся детское дошкольное учреждение и коммерческие помещения. На двух подземных уровнях сделан паркинг на 231 машиноместо.
Во дворе расположены детские и спортивные площадки. Вблизи жилого комплекса высажены деревья и кустарники, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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