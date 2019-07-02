Бутина исхудала из-за условий содержания в американской тюрьме
Осужденная в США россиянка Мария Бутина похудела на 20 килограммов за время пребывания в тюрьме. Об этом сообщил отец девушки Валерий Бутин.
Он уточнил, что до задержания Мария весила 60 килограммов при росте 170 сантиметров. Резкая потеря веса, полагает мужчина, связана со стрессом, плохим питанием и суровыми условиями содержания в тюрьме.
При этом, подчеркивает Бутин, его дочь пытается игнорировать это, активно занимаясь спортом, совершенствуя знание английского языка и погружаясь в художественную и научную литературу. Об этом пишет «Известия».
Напомним, что американский суд приговорил Марию Бутину к полутора годам заключения. Россиянка отбывает срок в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида).
Ей было предъявлено обвинение в «сговоре с целью незаконной работы на российское правительство». На судебном заседании она заявила, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента.
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