Павел Глоба рассказал об опасных днях июля

Российский астролог Павел Глоба сообщил о том, каких трудностей нужно остерегаться представителям всех знаков зодиака в течение июля, и как с ними справиться.

Он рассказал, что, как минимум, несколько неудачных дней будет у каждого знака в этом месяце. Но, в общем, астролог пообещал месяц полный удач и возможностей. По его словам, нужно лишь вести правильную тактику и опираться на предупреждения звезд.

Уже в начале месяца, 2 июля, произойдет солнечное затмение. Оно может спровоцировать негативные энергии в любовных делах, а также притянуть неудачи. В этот день рекомендуется быть внимательным к родным и близким и с трепетом следить за своими действиями по отношению к возлюбленным.

Далее, — 7 июля, наступит день растущей Луны. Он может вызвать противоречия в душе, которые могут запутать и сбить с толку. Главное — собрать волю в кулак и понять, каким должен быть истинный выбор. А, если подходить легкомысленно к своим действием, и особенно к тому, что говоришь, — можно оттолкнуть удачу.

Во второй половине месяца, — 16 и 17 июля, будет лунное затмение. Оно может усилить в человеке различные пороки, такие, как жадность и ревность.

Павел Глоба советует не обращать внимание на плохие мысли и не унывать, настраивая себя на позитивный лад.

24 июля Луна будет убывающей. Она может повлиять на восприятие внешнего мира и вызвать повышенную требовательность по отношению к людям. Результатом может стать приступ неуверенности и раздражения.

Астролог считает, что в конце месяца лучше отказаться от путешествий и общения с новыми людьми. Об этом сообщает Top News.

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